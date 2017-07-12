والد السابع مكرر في «الثانوية العامة»: «ابني تعب واجتهد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب ـ محمد ممدوح

أعرب والد يوسف عادل فهيم سليمان، الحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية والأول على محافظة أسيوط في الثانوية العامة، عن سعادته الفائقة بنتيجة ابنه، قائلا إنه توقع أن نجله سيكون في المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

وأشار والد يوسف ـ في تصريحات صحفيةـ إلى أنه تلقى النتيجة عبر اتصال هاتفي من أحد أصدقائه والذي يصادف تواجد نجله بالقاهرة لقضاء إجازة العام لدى أقارب والدته.

شاهد أيضا

وأوضح والد يوسف أن نجله من الطلاب المتفوقين المجتهدين في مدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بديروط وقد جازاه الله عن تعبه واجتهاده وساعده في ذلك الهدوء الأسري فلديه أخ يدعى أندرو في الصف الثالث الإعدادي وشقيقة أخرى صغيرة تدعى مريم وهما أيضا متفوقان، لافتا إلى أن يوسف ابنه الأكبر.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.