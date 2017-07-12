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كاتب فلسطيني: «حماس ترى في مصر سند أساسي للقضية الفلسطينية»

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كاتب فلسطيني: «حماس ترى في مصر سند أساسي للقضية الفلسطينية» كاتب فلسطيني: «حماس ترى في مصر سند أساسي للقضية الفلسطينية»

التحرير

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قال الكاتب الفلسطيني إبراهيم المدهون، إن حماس دائما ترى في سندا أساسيا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حماس تريد فتح الأبواب وزيادة التنسيق مع مصر.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن هناك بوادر جيدة من الإدارة المصرية للوصول إلى اتفاق مع حماس، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه يأمل فتح معبر على مدار الساعة.

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وأكد أن حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، ولذلك يجب التعامل معها بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إفساد علاقة حماس مع مصر.

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التحرير

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