العرب اليوم: تيلرسون في قطر وترامب يهنئ العراق

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر وصدور بيان مشترك للدول المقاطعة لقطر، إضافة إلى مقتل عشرات الحوثيين في اليمن.

1- بيان مشترك يثمن جهود الدول الأربع المقاطعة لقطر في مكافحة الإرهاب

اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر - أرشيفية (أ ف ب)

أصدرت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بياناً مشتركًا أكدت فيه أنها تثمن جهود الدول الأربع والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفًا دوليًا صارمًا لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.

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2- تيلرسون في قطر لحل الخلاف الخليجي

وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة اليوم (أ ف ب)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولة إقليمية تهدف إلى حل الأزمة الخليجية.

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3- ترامب يهنئ رئيس الوزراء العراقي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج (أ ف ب)

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"انتصار" القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الموصل، مؤكدا أنه مؤشر على أن "أيام التنظيم في العراق وسوريا أصبحت معدودة".

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4- مقتل 26 حوثيًا في مواجهات مع الجيش اليمني

عناصر من القوات الموالية للشرعية في مأرب - أرشيفية (أ ف ب)

لقي نحو 26 عنصرًا من الحوثيين مصرعهم في تواصل المواجهات بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات في مديريتي المتون والمصلوب بمحافظة الجوف الحدودية بإسناد من طائرات التحالف العربي.

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5- زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية (أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا تابعًا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 350 مترًا ولمدة دقيقتين.

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