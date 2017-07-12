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الأول "علمي رياضة": فرحتي لا توصف وأرغب في الدراسة بالخارج

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مصراوي Masrawy

الأول "علمي ": فرحتي لا توصف وأرغب في الدراسة بالخارج

12:26 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

محمد لمعي محمود

الدقهلية - رامي القناوي:
لم يتوقع محمد لمعي محمود حلمي موسي، الطالب بمدرسة "الهدي والنور" الخاصة بإدارة غرب المنصورة التعليمية، الحصول على المركز الأول بالثانوية العامة عن شعبة علمي رياضة، كما لم يصدق أن وزير التعليم يتصل به هاتفيًا ليهنئه بتفوقه؛ هكذا وصف لمصراوي، في اتصال هاتفي، ما شعر به عندما علم بنتيجته، قائلاً: "التحاقي بكلية الهندسة كان أقصى ما تمنيت أما حصولي على ترتيب بين أبناء الجمهورية فكان أمرًا محال".

الطالب محمد لمعي الذي يقضي إجازته الصيفية حاليًا بالإسكندرية رفقة أسرته، أضاف أيضًا، في حديثه لمصراوي: "فرحتى اليوم لا توصف. كنت سببًا في إدخال السعادة على أسرتي. حرصت على المذاكرة طوال العام، وها أنا أجني ثمار تعبي".

وكاشفًا عن وجهته بعد التفوق في الثانوية العامة، قال: "سأسعى لاستكمال دراستي بالخارج".

وعن نظام البوكليت، أضاف محمد أنه ساهم بشكل كبير في تخفيض نسب الغش هذا العام، مطالبًا وزير التربية والتعليم بالعمل على إصلاح المناهج وتعديلها بشكل يليق بمصر جديدة.

أما والده الدكتور لمعي موسي، أمين نقابة صيادية الدقهلية، فقال لمصراوي: "نظام الامتحانات منح الطلاب الفرصة هذا العام ليثبتوا أنفسهم، خاصة في ظل عدم وجود غش. لقد ساهم هذا النظام الجديد بشكل فعال في إبراز قدرات الطالب".

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