السابع مكرر "علمي علوم": ضمنت مقعدًا إلى جوار شقيقتي بكلية الطب

المنوفية مروة فاضل:

قال محمد إبراهيم موسى، السابع مكرر "علمي علوم" ضمن أوائل الثانوية العامة، ابن مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إنه بتفوقه هذا ضمن لنفسه مقعدًا بكلية الطب إلى جوار شقيقتيه "آيه وإيناس"، مضيفًا: "لم يتبق أمامي إلا الاجتهاد في الكلية إلى أن أتخرج طبيبًا ذو شأن يخدم مجتمعه".

إلى ذلك، أضاف محمد، لمصراوي الثلاثاء، أنه اعتاد المذاكرة لـ 8 ساعات يوميًا باعتماد كلي على الدروس الخصوصية دون الذهاب إلى المدرسة، مطالبًا وزير التربية والتعليم بتفعيل دور المدرسة لإعادتها إلى مكانتها التي فقدتها منذ أعوام عدة.

وعن نظام البوكليت، قال الطالب محمد إبراهيم: "مفيد جدًا ومنع تسريب الامتحانات لكنه يحتاج إلى تعديلات بالأسئلة ومساحة من الحرية داخل ورقة الامتحان أكثر مما هو الأمر حاليًا"، كما أشاد بنظام السنة الواحدة، وقال إنه يخفف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.

أما الوالد إبراهيم موسى، فقال إنه كان يتوقع تفوق نجله الذي اعتاد النجاح طيلة سنواته الدراسية الماضية، فيما أشار إلى أن الدروس الخصوصية أجهدتهم ماديًا، مطالبًا وزير التربية والتعليم بالعلم على إعادة دور المدرسة إلى عهده القديم.​