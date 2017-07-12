الخارجية السودانية ترحب بتقرير رئيس لجنة العقوبات حول الأوضاع في دارفور

الخرطوم - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بما جاء في التقرير الذي قدمه رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591، بشأن زيارته للسودان خلال الفترة 14- 15 مايو 2017؛ حيث أكد أن الأوضاع في دارفور شهدت تحسنًا، وأن هناك العديد من التطورات الإيجابية.

وأعربت الخارجية السودانية عن ترحيبها بتأكيد التقرير - الذي قُدم مطلع الأسبوع الجاري - للتعاون القائم بين الحكومة ولجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591 وفريق الخبراء التابع لها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير قريب الله خضر - في تصريح صحفي، الثلاثاء: "وزارة الخارجية إذ ترحب بما جاء في التقرير من مضامين إيجابية بناءة، وتؤكد استمرار حكومة السودان في التعاون مع اللجنة وفريق الخبراء التابع لها، كما تؤكد في ذات الوقت أن دارفور تجاوزت مرحلة النزاع ودخلت مرحلة البناء والتنمية وإعادة التعمير، بما يستوجب على المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن الدولي بصفة خاصة دعم مطلوبات وأولويات هذه المرحلة".