السابع مكرر تحافظ على مجد عائلتها وتلحق بشقيقها "الدكتور"

الدقهلية - رامي القناوي:

حافظت الطالبة ندى مجدي عبد الحميد، على ترتيب أبناء العائلة بين المتفوقين على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة بعد حصولها على المركز السابع مكرر شعبة "علمي علوم" بـ409 درجات، وكان شقيقها "محمود" قد حقق المركز ذاته العام الماضي.

وقالت الطالبة ندى لـ"مصراوي"، إنها كانت حريصة على التفوق منذ بداية العام لتلتحق بشقيقها وأبناء عمومتها بكلية الطب.

وأضافت: "كنت بذاكر 6 ساعات يوميا، وأحرص على تنظيم الوقت بشكل كاف"، لافتة إلى أن الامتحانات هذا العام كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وكشفت صاحبة المركز السابع مكرر عن مفاجأة حول تلقيها تهنئة من عدمه من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدة "ماحدش اتصل بي حتى الآن".

وطالبت "ندى" بتعميم نظام البوكليت، مشيدة به في مساعدة الطالب على طرح ما بداخل ذهنه دون عناء، موضحة في الوقت نفسه أن مناهج الثانوية العامة تحتاج إلى تعديل كبير لأنها تعتمد على الحفظ والتلقين، علاوة على العودة بنظام الثانوية القديم "عامين بدلا من عام".

الطالبة بمدرسة بلقاس الثانوية بنات أكدت حصولها على دروس خصوصية بجميع المواد الدراسية، وعدم ذهابها إلى المدرسة طوال العام؛ لعدم وجود مدرسين.

وأشارت الطالبة ندى مجدي عبد الحميد، إلى أنها لا تهوى السياسة، بل تحرص على قراءة الموضوعات الثقافية والاجتماعية.