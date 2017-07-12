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وسائل الإعلام الدولية تبرز كلمة مصر في اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"

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مصراوي Masrawy

وسائل الإعلام الدولية تبرز كلمة في اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"

11:35 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

القاهرة - (أ ش أ):
أبرزت وسائل الإعلام الدولية كلمة مصر خلال اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المنعقدة حالياً بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أكدت خلالها أنه لم يعد مقبولاً أن يضم التحالف دولاً داعمة للإرهاب أو تروج لخطابهم في إعلامها.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على مطالبة القاهرة بإخراج داعمي الإرهاب من التحالف ضد داعش؛ حسبما أفادت قناة "العربية" .

ورصدت قناة "روسيا اليوم" كلمة المستشار أحمد أبو زيد - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ورئيس الوفد المصري في المحادثات - تحت عنوان "الخارجية المصرية: لم يعد مقبولا ضم التحالف الدولي ضد "داعش" دولا تدعم الإرهاب"، ولفتت إلي أن أبو زيد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مصر تؤكد: لم يعد مقبولا أن يضم التحالف دولا داعمة للإرهاب أو تروج لخطابه في إعلامها".

واقتبست قنوات "سكاي نيوز"، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من كلمة الوفد المصري أنه من غير المعقول بقاء قطر في التحالف ضد داعش".

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مصراوي Masrawy

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