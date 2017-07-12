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فيديو| البرلمان: قانون المرور الجديد لن يحل أزمة حوادث الطرق

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فيديو| البرلمان: قانون المرور الجديد لن يحل أزمة حوادث الطرق فيديو| البرلمان: قانون المرور الجديد لن يحل أزمة حوادث الطرق

التحرير

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قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن ضحايا الطرق يتراوحون بين 8 إلى 10 آلاف قتيل، و35 ألف جريحا سنويا، مؤكدًا أن القانون الحالي تغيير ثلاثة مرات منذ عام 98 حتى الآن.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه لا يؤيد تغيير قانون المرور، إلا بعد مرور عامين من تطبيقه، مضيفًا: سأعارض قانون المرور الجديد في حالة طرحه للمناقشة داخل مجلس النواب.

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وأضاف طعيمة أن قانون المرور الجديد لن يحل الأزمة، وهو مقتبس من إحدى الدول العربية، ويثبت فشله.

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التحرير

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