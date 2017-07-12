فيديو| معتز عبدالفتاح: قطر قدمت رشاوى لإيران لمساندتها

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اتهم الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، دولة قطر بتقديم رشاوى إلى عدد من دول المنطقة لمساندتها وعلى رأسها إيران.

وأضاف عبد الفتاح، خلال داخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «أمريكا قبلت الرشوة من قطر إما بصفقة سلاح جديدة وإما بالتنقيب عن حقول بترول أو غاز؛ بهدف تمرير اتفاقية مواجهة الإرهاب، فواشنطن تحاول تحقيق مكاسب على حساب كل الأطراف».

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وتابع: «قطر غازلت الولايات المتحدة ونجحت في ذلك إلى حد بعيد.. وهي تتعامل بمنطق كونها ولاية أمريكية».