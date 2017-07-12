نادر نور الدين: تخفيض المساحة المزروعة من الأرز يُجبرنا على الاستيراد

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قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مساء الثلاثاء، إن «قرار تخفيض المساحة المزروعة من الأرز لـ1.1 مليون فدان، يوفر 75% فقط من احتياجات الشعب المصري، وستعود أزمة غلاء الأسعار مثلما حدث في العام الماضي».

أضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «مصر بحاجة لزيادة المساحة المزروعة من الأرز لـ1.6 مليون فدان حتى نستطيع توفير احتياجاتنا من الأرز»، موضحًا أن مصر تستهلك 4.7 مليون طن في العام الواحد.

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وأكد أن «تجربة استيراد الأرز من الهند لم تفلح العام الماضي بسبب عدم ترحيب المصريين بهذا النوع من الأرز، ولذلك يجب مراجعة قرار تخفيض المساحة المزروعة من الأرز».

وعن قرار زيادة المساحة المزروعة من القطن، قال: «القطن مستهلك للمياه أكثر من الأرز نفسه، لأنه بيفضل 9 شهور في الأرض، ومصر تعاني من تصدير إنتاجها من القطن، نظرًا لأن العالم يطلب القطن قصير التيلة وليس الطويل المصري».