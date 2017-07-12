أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الثاني مكرر بالثانوية: سألتحق بجامعة زويل

Google+ Print
الثاني مكرر بالثانوية: سألتحق بجامعة زويل الثاني مكرر بالثانوية: سألتحق بجامعة زويل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد رضا محمد محمد جاد، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي بالثانوية العامة، إنه في غاية السعادة لاقترابه من تحقيق حلمه وهو الالتحاق بجامعة زويل.

وأضاف محمد الطالب بمدرسة مغاغة الثانوية للبنين شمال محافظة المنيا، لـ"التحرير"، أنه حصل على مجموع 408.5 درجة، مشيرا إلى أنه كان يذاكر 9 ساعات في اليوم للحصول على مركز ضمن أوائل الجمهورية.

شاهد أيضا

وأثنى على دور والدته التي تعمل مدرسة لغة إنجليزية، حيث كانت تقوم بدور الأب -أيضًا- الذي توفي منذ سنوات.

وأكد حصوله على دروس خصوصية في جميع المواد، موضحا أن شقيقته الكبرى إيمان حصلت العام الماضي على مجموع 409 درجات في امتحانات الثانوية العامة، والتحقت بكلية طب قصر العيني، وله شقيقة أصغر منه سنا طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق آخر بالصف الأول الإعدادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017