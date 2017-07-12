الثاني مكرر بالثانوية: سألتحق بجامعة زويل

التحرير

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قال محمد رضا محمد محمد جاد، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي رياضة بالثانوية العامة، إنه في غاية السعادة لاقترابه من تحقيق حلمه وهو الالتحاق بجامعة زويل.

وأضاف محمد الطالب بمدرسة مغاغة الثانوية للبنين شمال محافظة المنيا، لـ"التحرير"، أنه حصل على مجموع 408.5 درجة، مشيرا إلى أنه كان يذاكر 9 ساعات في اليوم للحصول على مركز ضمن أوائل الجمهورية.

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وأثنى على دور والدته التي تعمل مدرسة لغة إنجليزية، حيث كانت تقوم بدور الأب -أيضًا- الذي توفي منذ سنوات.

وأكد حصوله على دروس خصوصية في جميع المواد، موضحا أن شقيقته الكبرى إيمان حصلت العام الماضي على مجموع 409 درجات في امتحانات الثانوية العامة، والتحقت بكلية طب قصر العيني، وله شقيقة أصغر منه سنا طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق آخر بالصف الأول الإعدادي.