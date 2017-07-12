الجمعة القادم.. ماكرون وترامب يتناولان العشاء ببرج إيفل

باريس - (أ ش أ):

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الزوجين الرئاسيين إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت سيقيمان، الجمعة القادم، مأدبة عشاء ببرج إيفل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيسان عقب المحادثات المرتقبة بينهما بقصر الإليزيه وعشية مشاركتهما في احتفالات فرنسا بالعيد الوطني بجادة الشانزليزيه.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أن الرئيس الأمريكي سيتوجه قبل ذلك إلى قصر الإنفاليد حيث ستقام له مراسم الاستقبال الرسمية بحضور الرئيس ايمانويل ماكرون وذلك قبل أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية يليها لقاء موسعًا.

وسيشارك دونالد ترامب، الجمعة، في العرض العسكري التقليدي بجادة الشانزليزيه احتفالا بالعيد القومي والذي يأتي هذا العام مع مرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بعسكريين أمريكيين بباريس قبل مراسم استقباله بقصر الإنفاليد وسيغادر إلى الولايات المتحدة عقب انتهاء العرض العسكري بوقت قليل.