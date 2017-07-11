مرتضي منصور: إيهاب جلال لا يصلح للزمالك.. وعودة كوفي وقمر

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عقب الجلسة التي جمعته مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق أن إيهاب جلال كان أسم بديل في حالة رغبة ايناسيو في الرحيل، ولكن جلال أراد ان يجعل الزمالك كوبري لزيادة راتبه مع المقاصة.

وأضاف منصور: "لم اتحدث مع أيهاب جلال مطلقا وكان ويروج لنفسه من اجل مصلحته الشخصية، وتحدثت معه بعد رحيل محمد حلمي فقط، واقتنعت وقتها انه لا يصلح لتدريب الزمالك بعد ان تردد في المرة الأولى لان شخصية مدرب الأهلي والزمالك لا يجب ان تكون مترددة"

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كما أوضح رئيس الزمالك عن اقتراب عودة ثنائي الفريق خالد قمر ومحمد كوفي مرة أخرى بعد انتهاء إعارتهما مع نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنه منح المدير الفني شرائط فيديو للثنائي للحكم عليهما لحسم عودتهما بشكل نهائي.