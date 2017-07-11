الأول "علمي علوم" لـ"مصراوي": الدروس الخصوصية "منقذ" الطلاب

دمياط - محمد إبراهيم:

قال محمد حازم عيسى، الطالب بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية في دمياط الجديدة، والحاصل على المركز الأول "مكرر" علمي علوم على مستوى الجمهورية، إن الدروس الخصوصية أصبحت المنقذ الوحيد لكل طلاب الثانوية العامة بعدما تراجع دور المدرسة بشكل كبير، الأمر الذي يجب أن تعيد الوزارة التفكير فيه، مشيرًا إلى أنه كان يتحصل الدروس عن طريق الدروس الخصوصية في مدينته.

وأضاف الطالب، في تصريحات لـ"مصراوي" الثلاثاء، أنه شعر بفرحة عارمة بسبب الإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع حصوله على مركز في قائمة الأوائل، لكنه ظل يذاكر طوال العام أملاً في تحقيق حلمه والتحاقه بكلية الطب، وتابع بأنه علم بالنتيجة من خلال اتصال هاتفي تلقاه من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والذي قدم له التهنئة متمنيًا له التوفيق في سنوات دراسته الاجتماعية، "كنت فرحان جدًا وأهلي كمان فرحوا معايا والحمد لله إن ربنا مضيعش تعبي".

وبسؤاله عن عدد ساعات المذاكرة أوضح "كنت بذاكر 5 ساعات وأرتاح وأدخل على فيسبوك وأتكلم مع أصحابي، وبعدين أرجع أذاكر من جديد، الترفيه مهم لأن صعب تفضل تذاكر طول اليوم".

ووجه الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية "مكرر" حديثه إلى وزير التعليم قائلاً "محتاجين إعادة النظر في منظومة التعليم لأن دور المدرسة مهم للغاية لكن دلوقتي أصبح مش موجود".

وتابع حديثه "أنصح كل طالب بالمذاكرة أولاً بأول، والتقرب إلى الله بالدعاء والصلاة، وعدم تأخير الاستذكار لأن ده واجبه ومهنته دلوقتي، وإرادة الإنسان تخليه يحقق كل اللي بيتمناه".