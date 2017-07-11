الثاني "علمي رياضة": نفسي يعمموا "البوكيلت" على كل مراحل التعليم

​الشرقية - فاطمة الديب:

أشاد الطالب محمد أحمد محمد عبدالعزيز، ابن مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، والحاصل على المركز الثاني مكرر ضمن أوائل الشهادة الثانوية العامة، عن شعبة "علمي رياضة"، بنظام امتحانات "البوكليت"، لافتًا إلى أنه يساعد في تحقيق التفوق لأن الأسئلة به تأتي بصورة منظمة، متمنيًا أن يتم تعميمه في مختلف مراحل التعليم.

وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ "مصراوي" اليوم الثلاثاء، أن حصوله على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية كان مفاجأة غير متوقعة، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم حينما هاتفه ردت شقيقته، وأخبرته بدورها فلم يكن يصدق حتى بدأت "تليفونات التهاني" تنهال عليه.

وأشار الثاني مكرر على طلاب الثانوية العامة إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة اقتداءً بزوج شقيقته القريب منه على المستوى الشخصي، مضيفًا أنه لم ييرهق نفسه في المذاكرة وأنه كان يكتفي فقط بتنظيم وقته ما بين استذكار الدروس والذهاب لأصدقائه والسؤال على أقاربه.

جدير بالذكر أن الطالب محمد أحمد محمد عبدالعزيز الأخ الوحيد لـ 4 من الشقيقات، ووالده متوفي منذ 4 أعوام.