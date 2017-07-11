أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للعمل كواعظات متطوعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للعمل كواعظات متطوعات

11:20 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للعمل كواعظات متطوعات

كتب - محمود أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل كواعظات متطوعات لخريجات الأزهر الشريف من كليات الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية بنات أقسام: (الشريعة وأصول الدين واللغة العربية).

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط للمتقدمات اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية مشيرا إلى أن آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 10 / 8 /2017م.

كما أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لخطباء المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من كليات أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية).

ويشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب.

وطالبت الوزارة الراغبين في التقدم التسجيل عبر ملء النموذج الخاص بذلك مشيرة إلى أن آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا.. شيخ الأزهر يستقبل رئيس لجنة الحريات بمجلس الشيوخ الإيطالي

    أخبار

  • بعد دهس مسلمي الخارج.. الأزهر يطلق حملة لمواجهة الكراهية ضد

    أخبار

  • الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب العراقي

    أخبار

  • المحرصاوي لوفد تايلاند: الإرهاب لا يصدر عن المنتسبين للأزهر

    أخبار

إعلان

7b0562f580.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر

مساء dmc - أبرز حوادث الطرق في مصر