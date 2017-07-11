الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للعمل كواعظات متطوعات

كتب - محمود أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للعمل كواعظات متطوعات لخريجات الأزهر الشريف من كليات الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية بنات أقسام: (الشريعة وأصول الدين واللغة العربية).

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط للمتقدمات اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية مشيرا إلى أن آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 10 / 8 /2017م.

كما أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لخطباء المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من كليات أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية).

ويشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب.

وطالبت الوزارة الراغبين في التقدم التسجيل عبر ملء النموذج الخاص بذلك مشيرة إلى أن آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل.