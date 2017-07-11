أميرالكويت: البيت الخليجي يشهد تطورات غير مسبوقة

الكويت - (د ب أ):

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن شعوره بالمرارة وتأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها "البيت الخليجي"، مؤكدًا مواصلة جهوده لمعالجتها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الثلاثاء، عن أمير الكويت قوله: "مما خفف من آلام التطورات وضاعف من عزم إرادتنا على معالجتها ما لمسناه من ردود فعل ايجابية وتأييد لتحركنا ومساعينا لاحتواء هذه التطورات منذ بدايتها وما حظينا به من دعم ومؤازرة من إخواننا وأبنائنا المواطنين لهذا التحرك والمساعي عبروا عنه من خلال أدوات التواصل الاجتماعي والبيان الشامل لمنظمات المجتمع الكويتي المدني وعبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والتي جسدت الشعور بالروابط التاريخية الراسخة بين دول المجلس والتاريخ والمصير المشترك لابنائه وهو ما لمسناه أيضًا في دول المجلس الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي فضلاً عن الدعم والتأييد لنا على مستوى دول العالم ومن المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.

وتابع: "هذا الأمر رسخ إصرارنا وعزمنا على مواصلة تلك المساعي وكان ذلك محل التقدير من جانبنا لما انطوى عليه من حرص بالغ على وحدة وتماسك الموقف الخليجي".

وأكد أمير الكويت أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المباركة وماحققته من منجزات تمثل الخيار والتطلعات المنشودة لابنائنا في المنطقة التي لا يمكن التفريط بها والتي تستدعي الحفاظ عليها والتمسك بها".

وتابع: "إننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية وسنكون أوفياء لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وزوالها عن سمائنا وتعود المحبة والألفة لبيتنا الخليجي الذي سيبقى وحده قادرًا على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره".

يذكر أن أمير الكويت يقوم بدور الوسيط في الأزمة الناشئة عن قيام الدول الخليجية الثلاث، وهوالسعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى مصر، بقطع علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

ونفت قطر هذه الاتهام ورفضت مطالب تقدمت بها هذه الدول لعودة العلاقات.