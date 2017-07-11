رسميا.. يوفينتوس يضم دوجلاس كوستا من بايرن ميونيخ

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أعلن نادي يوفنتوس إتمام تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي دوجلاس كوستا، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، بعد قضائه موسمين في صفوف الفريق البافاري.

واكتفى النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر بنشر فيديو مباشر من وصول كوستا إلى مقر النادي بتورينو، بعد إجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لليوفي.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية مساء الثلاثاء بأن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين يورو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع إمكانية الشراء بـ40 مليون يورو.

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وبهذه الصفقة، أصبح خط هجوم السيدة العجوز يضم رباعيا لاتينيا، الأرجنتينين جونزالو هيجواين وباولو ديبالا، والكولومبي خوان كوادرادو، وأخيرًا كوستا.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك في 34 مباراة مع بايرن ميونيخ في الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة تسعة أخرى بجميع المسابقات.