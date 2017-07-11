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السابع مكرر بالثانوية لوزير التعليم: التطوير ليس بتغيير الصفحات

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السابع مكرر بالثانوية لوزير التعليم: التطوير ليس بتغيير الصفحات السابع مكرر بالثانوية لوزير التعليم: التطوير ليس بتغيير الصفحات

التحرير

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قال ماريو أمجد الحاصل على المركز السابعة مكرر بشعبة علمي علوم بالثانوية العامة إنه تلقى خبر حصوله على النتيجة من الإنترنت ولم يتلقّ اتصالات من وزير التربية والتعليم ولا مسئولي المحافظة.


وأضاف أمجد الطالب بمدرسة الحسيني أبو ضيف الثانوية بنين بمدينة طما بسوهاج، لـ"التحرير"، أن مثَله الأعلى هو أينْشتاين وأنه يُحب الفيزياء كثيرا وكان دائم المذاكرة.

ووجه رسالة لوزير التربية والتعليم قائلا: "تطوير التعليم ليس بتغيير الصفحات، بل يجب على الدولة تغيير مبادئ التعليم والثقافة التعليمية في وأن يحصل كل مجتهد على حقه دون غش".

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وتمنى ماريو أن يلتحق بقسم الفيزيا بجامعة زويل، لكونها تحتوي على أجهزة علمية حديثة، موجها رسالة لمتابعي صفحة شاومنج على الفيسبوك قائلا: "اللي بيتّكل على غير ربنا بيفشل".

وقدم الشكر لوالده ووالدته على ما بذلوه من جهد وجميع المسئولين عن العملية التعليمية بمركز طما بسوهاج.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عن أسماء الأوائل بالثانوية العامة لعام 2016/2017 والتى ضمت بينها طالبين من محافظة سوهاج.

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التحرير

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