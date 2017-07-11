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وزير القوى العاملة: توقيع اتفاقية منح علاوة 10% للقطاع الخاص الأحد المقبل

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وزير القوى العاملة: توقيع اتفاقية منح علاوة 10% للقطاع الخاص الأحد المقبل وزير القوى العاملة: توقيع اتفاقية منح علاوة 10% للقطاع الخاص الأحد المقبل

التحرير

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفعيل المبادرة التي تقدم بها ائتلاف دعم الحائز على الأغلبية بمجلس النواب، والخاصة بمنح علاوة غلاء المعيشة للقطاع الخاص.

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص وجميع الاتحادات يوم الأحد القادم، متوقعًا أن تكون نسبة التنفيذ للمبادرة عالية، حيث تشمل علاوة غلاء المعيشية نسبة 10% من الأجر التأميني، بحد أدنى 165 جنيهًا وبحد أقصى 330 جنيه.

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وأوضح وزير القوى العاملة، أن أصحاب الأعمال يتحملون ويقدرون الدور المنوط بهم كما أنهم يعرفون جيدًا أن عليهم مسئولية اجتماعية تجاه العمال لديهم.

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التحرير

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