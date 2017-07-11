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أديب محذّرا: «ربنا يستر على الأقباط الأيام الجاية»

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أديب محذّرا: «ربنا يستر على الأقباط الأيام الجاية» أديب محذّرا: «ربنا يستر على الأقباط الأيام الجاية»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، تعليقًا على تقرير نشرته «الفاينانشال تايمز»، عن أقباط ، «رأييّ إن الظاهر في حاجة هتحصل الأيام الجاية».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «في وسط الأحداث التي تشهدها المنطقة، والأزمة القطرية، تروح طالعة الفاينانشال تايمز عاملة موضوع عن الأقباط في مصر.. في حاجة هتحصل».

وتابع: «التقرير بيتكلم عن أوضاع سيئة يعيشها الأقباط في مصر، وأن الأمن لا يقوم بدوره، مفيش تقرير ممكن يبقى أسوأ من كده عن الأقباط في مصر».

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وحذر «أديب»: «أول ما شوفت التقرير قولت يا رب استر اليومين تلاتة الجايين، ناخد بالنا الأيام الجاية وربنا يسترها علينا جميعًا والحياة تمشي حلو».

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التحرير

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