أديب محذّرا: «ربنا يستر على الأقباط الأيام الجاية»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، تعليقًا على تقرير نشرته «الفاينانشال تايمز»، عن أقباط مصر، «رأييّ إن الظاهر في حاجة هتحصل الأيام الجاية».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «في وسط الأحداث التي تشهدها المنطقة، والأزمة القطرية، تروح طالعة الفاينانشال تايمز عاملة موضوع عن الأقباط في مصر.. في حاجة هتحصل».

وتابع: «التقرير بيتكلم عن أوضاع سيئة يعيشها الأقباط في مصر، وأن الأمن لا يقوم بدوره، مفيش تقرير ممكن يبقى أسوأ من كده عن الأقباط في مصر».

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وحذر «أديب»: «أول ما شوفت التقرير قولت يا رب استر اليومين تلاتة الجايين، ناخد بالنا الأيام الجاية وربنا يسترها علينا جميعًا والحياة تمشي حلو».