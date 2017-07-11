أديب: «مش عارفين نظبط النت في البيوت.. يبقى هنشغله في الأتوبيسات؟»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سخر الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، من إعلان بدء التشغيل التجريبي لأتوبيسات نقل عام بها خدمة «الواي فاي»، قائلًا: «الأتوبيس اللي فيه إنترنت نزل مصر 10 مرات، وفي الآخر بيتحول لميكروباص».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «بعد فترة تبص تلاقي التكييف باظ، ومبقاش في واي فاي، ده إحنا مش عارفين في مصر نظبط الواي فاي في البيوت، يبقى هنظبطه في الأتوبيسات؟».

شاهد أيضا

تابع: «أرجو أن الأتوبيسات دي ميبقاش مصيرها زي اللي فاتوا، إن شاء الله التجربة تنجح المردي، لكن بصراحة أبقوا قابلوني، 6 شهور وتعالوا نشوف الأتوبيسات دي مصيرها إيه، وبعد المدة دي أنا اللي هنزل أعمل التقرير بنفسي».