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ترامب: إبنى شخصية من طراز رفيع وأشيد بشفافيته

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مصراوي Masrawy

: إبنى شخصية من طراز رفيع وأشيد بشفافيته

10:56 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

ترامب: إبنى شخصية من طراز رفيع وأشيد بشفافيته

دونالد ترامب وابنه إريك

واشنطن - (دب أ):
أشاد الرئيس دونالد ترامب بقرار ابنه الأكبر بالكشف عن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، التي عرض عليه فيها معلومات تلحق الضرر بهيلاري كلينتون.

وقال ترامب عن ابنه في بيان قرأته المتحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء: "إبنى شخصية من طراز رفيع وأشيد بشفافيته".

ونشر ترامب الابن صورًا لرسائل البريد الإلكتروني على "تويتر" بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل الاجتماع الذي لم يكشف عنه سابقًا مع محامية روسية في ترامب تاور في يونيو 2016.

وفي رسائل البريد الإلكتروني من الناشر روب جولدستون، تلقى ترامب الابن وعدًا بالحصول على معلومات ووثائق رسمية من المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا، من شأنها تجريم هيلاري وتعاملاتها مع روسيا، وسوف تكون مفيدة جدًا لوالدك".

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