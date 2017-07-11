العاشر مكرر "علمي رياضة": أسرتي سر تفوقي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبلت أسرة طالب الثانوية العامة، عبدالرحمن سعد فرج حسين عبد الدايم، قسم علمي رياضة، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض، والحاصل على المركز العاشر مكرر، على مستوى الجمهورية، بمجموع 405 درجات، خبر نجاحه وتفوقه بالزغاريد، وكلمات الحمد والشكر لله.

والتف الجيران، بمنطقة تقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ، حيث يقطن الطالب مع أسرته، حول أسرة الطالب، لتقديم التهاني لهم، لتفوقه وحصوله على هذا المركز بين الأوائل على مستوى الجمهورية.

"الحمد لله تعالى.. ربنا أكرمني وأكرم أسرتي.. وتفوقي السر فيه أسرتي"، بهذه الكلمات بدأ حديثه لـ"مصراوي"، أثناء التواصل معه، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، أسماء أوائل الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد عبدالرحمن: "لم أصدق نفسي بحصولي على هذا المركز، فهذا التفوق جاء نتيجة كد وجهد طوال عام كامل، بمساعدة والدي، فكان كل منهما لهما دورًا في هذا التفوق، مثل تشجيع والدي لي على المواظبة في الصلاة، والمذاكرة والتركيز جيدًا في الدروس التي أتلقاها، وعقدت معه اتفاقًا إنى أكون من الأوائل، وكذا نجاح والدتي في عمل برنامج معين معه، بشأن الدروس والمذاكرة، حتى كلفها الأمر، بالسهر حولى طوال أيام مذاكرتي".

وحول رأيه في نظام امتحانات البوكليت: "نظام امتحانات البوكليت أمرًا عاديًا، ولكنه يمتاز بعض الشئ بأساسيات هامة منها تجعل الطالب يفكر فس اتجاه معين لأن السؤال موجود مع الإجابة، ولا يجعل الطالب يشتت ذهنه فس أسئلة أخرى، أو اتجاه آخر، وفس النهاية من أستوعب دروسه جيدًا وفهمها، لا يخشى بوكليت أو غيره".

وأضاف: "لو أنا أمام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أطرح عليه سؤالًا وهو ما هي خطة الوزارة حول رؤيتها لمستقبل التعليم في مصر خاصة أننا أخذنا الترتيب 140 على مستوى العالم في التعليم، وهل ستعمل الوزارة بنظام البوكليت في مصر للأجيال القادمة أم لا، لأن الاهتمام بالتعليم، أساس أي دولة متقدمة، ومصر لها أسمها وتاريخها على مستوى العالم".

وكشف لـ"مصراوي"، عن رغبته في الالتحاق بكلية البترول والتعدين بجامعة السويس، مشيرًا إلى أن حلم حياته، منذ أن كان صغيرًا أن يكون مهندس بترول، معلنًا أنه لو سمحت له الفرصة، بالالتحاق لأي جامعة خارجية للدراسة فيها سوف يستغلها جيدًا، مبديًا رغبته بالدراسة بأي جامعة المانية، موضحًا أن علم بخبر نتيجته من وسائل الإعلام وليس من الوزارة.

يذكر أن طالب الثانوية العامة علمي رياضة، عبدالرحمن سعد فرج حسين عبدالدايم، والحاصل على المركز العاشر مكرر، ينتمي لأسرة مكونة من 6 أفراد الوالد يعمل بضرائب كفر الشيخ، ووالدته مدرسة صحافة، بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، وهو أكبر أشقائه البنات هاجر، طالبة بالصف الثاني الثانوي، وأمنية بالصف الأول الإعدادي، ورودينة 3 سنوات.