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الثاني "علمي رياضة": مثلي الأعلى بيل جيتس وأرغب في الانضمام لجامعة زويل

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مصراوي Masrawy

الثاني "علمي ": مثلي الأعلى بيل جيتس وأرغب في الانضمام لجامعة زويل

10:45 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

محمود رضا

المنوفية - مروة فاضل:

قال محمود رضا، الحاصل على المركز الثاني بين أوائل الثانوية العامة "علمي رياضة"، ابن مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن وزير التربية والتعليم لم يتصل به لإخباره بحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه علم بالخبر من المواقع الإلكترونية.

وأضاف محمود، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أنه كان يذاكر 8 ساعات يوميًا منذ بداية الدراسة سعيًا وراء حلمه بدراسة الإلكترونيات وعلوم الحاسب في جامعة زويل، قائلاً "مثلي الأعلى بيل جيتس".

وأشار محمود إلى أن الوزارة هذا العام نجحت بشكل كبير في القضاء على التسريبات بما ساهم في عدم ضياع مجهود المتفوقين، كما أشاد بنظام البوكليت، وقال إنه ساهم في إظهار الطلاب المتفوقين، لكنه أيضًا أشار إلى أن نظام الثانوية العامة به كثير من العوار، من بينها الاعتماد على التلقين لا الفهم، وأضاف: "لابد من اعتماد اختبارات القدرات بكل الكليات العملية والنظرية وعدم الاكتفاء بالمجموع".

من جانبها، أكدت نسرين زكريا والدة الطالب محمود، وتعمل مدرسة، أنها لم تكن تتوقع حصول نجلها على مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة، مضيفةً: "كان محافظًا على المذاكرة والصلاة وكان الأول على الإدارة التعليمية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية لكن الثانوية لم أتوقعها أبدًا".

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مصراوي Masrawy

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