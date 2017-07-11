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السابع مكرر "علمي علوم": "كنت بأذاكر ست ساعات فقط يوميًا"

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مصراوي Masrawy

السابع مكرر "علمي علوم": "كنت بأذاكر ست ساعات فقط يوميًا"

10:40 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

وزارة التربية والتعليم

الدقهلية - رامي القناوي:
قالت الطالبة إسراء عوض هلال، الطالبة بمدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، محافظة الدقهلية، والحاصلة على المركز السابع مكرر علمي علوم، بمجموع 409 درجات، إنها عملت منذ بداية العام الدراسي على المذاكرة لمدة 6 ساعات يوميًا، والاستعانة بجميع الكتب الخارجية والامتحانات السابقة.

وقالت إسراء: "كنت دائمًا متفوقة في جميع مراحل الدراسة، وكنت أتمنى أن أكون دكتورة، ولما أقعد على الكتاب أقعد عليه بضمير وذهن صافي وتركيز شديد، وكنت أحصل على دروس في جميع المواد، ولم أذهب للمدرسة، لكن كان لها دور كبير في تفوقي قبل الصف الثالث الثانوي".

وأوضحت الحاصلة على المركز السابع مكرر في حديثها لـ"مصراوي"، أن الامتحانات هذا العام كانت سهلة، باستثناء مادة الفيزياء وعند تطبيق نظام "البوكليت" حرصت على التركيز الشديد في الإجابة نظرًا لتخصيص مساحة محدددة لايمكن الكشط أو التعديل بها.

وأشارت إلى أن والدها يعمل مدير مدرسة الثانوية الصناعية بكر الروك، ووالدتها ربة منزل، وكانوا يطلبون منها ألا تجهد نفسها في المذاكرة كثيرًا، بالإضافة إلى دورهما الكبير في تهيئة الجو المناسب للمذاكرة.

وأكدت أنها لا تتابع السياسية ولا التلفزيون بشكل عام وهذا من تأثير الثانوية العامة التي جعلتها تبتعد عن كل شئ، وإذا فتحت التلفزيون فإنها تتابع برامج لا تتكلم عن السياسة.

وعن كيفية علمها بالنتيجة، أكدت أنها علمت من مدرس كان يدرس لها في المدرسة، ولم يتصل بها أحد من الوزارة أو أي مسئول حتى الآن: "فرحتى لم تكتمل باتصال الوزير".

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مصراوي Masrawy

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