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موجيريني: من المهم التعاون مع موسكو

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مصراوي Masrawy

موجيريني: من المهم التعاون مع موسكو

10:35 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

موجيريني: من المهم التعاون مع موسكو

بروكسل - (أ ف ب):
اعتبرت المسؤولة عن الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موجيريني، الثلاثاء، أنه من المهم بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي التعاون مع روسيا، وذلك في ختام لقاء في بروكسل عقدته مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف.

وقالت موجيريني - في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف: "من الواضح أننا لا نتشاطر نفس المواقف بالنسبة لكل الملفات، إلا أنه من المهم من وجهة نظرنا التحاور والتعاون في كل مكان حيث يكون ذلك ممكنا، واليوم حددنا أرضيات التعاون".

وأضافت موجيريني التي قامت بأول زيارة لها إلى موسكو في 24 أبريل الماضي، أنها تبحث بشكل دوري المشاكل العالمية التي تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأشارت بالتحديد إلى الحرب في سوريا والهدنة الأخيرة التي أقرت في جنوب هذا البلد.

وقالت موجيريني: "بهذا الصدد إننا نعتبر هذه الهدنة مرحلة أولى نحو وقف لإطلاق النار أوسع على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم حتى الان مساعدات إنسانية إلى سوريا تقدر بنحو عشرة مليارات يورو.

بدوره قال لافروف: "نعلم جميعًا المساهمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلا أن الوقت حان للتفكير في تأثير العقوبات الأوروبية والامريكية على دمشق".

كما ناقشت موجيريني مع لافروف أيضا خلال لقائهما الذي استمر ساعتين الأزمة الليبية والتوتر في الخليج وعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في كوريا وأوكرانيا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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