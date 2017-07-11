السابع "علمي علوم": الوزير تجاهل تهنئتي

الدقهلية - رامي القناوي:

عبرت الطالبة منار محمد نجيب عبدالهادي، الطالبة بمدرسة العنانية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية والمقيمة بقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والحاصلة على المركز السابع مكرر في نتائج الثانوية العامة "علمي علوم"، عن حزنها الشديد بعد إعلان الدكتور طارق شوقي أسماء طلاب الثانوية الأوائل، وعدم اتصاله بها لتهنئتها.

وقالت منار، في حديثها لـ "مصراوي"، إنها فوجئت ببعض أهالي قريتها يتوافدون على منزلها لتهنئتها بحصولها على المركز السابع مكرر، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي اتصال من الوزارة لتهنئتها.

وأضافت منار أنها سعيدة بحصولها على مجموع 409، واقترابها من حلمها بالالتحاق بكلية الطب، وتعويض أسرتها عن تعبهم طيلة العام.

وعن نظام البوكليت، أكدت أنه نظام سهل وموفر للوقت لكن به مشكلة تتمثل في ضيق المساحة المخصصة للإجابة على بعض الأسئلة، وأشارت إلى أنها تأمل أن يتحول نظام الثانوية العامة إلى نظام يعتمد على الفهم، مضيفةً: "النظام الحالي يعتمد بشكل كلي على الحفظ والتلقين ولابد من تطوير المناهج بشكل يلائم العصر الحالي".