فيديو| مرتضى إيهاب جلال يرغب في زيادة عقده مع المقاصة.. ولم نفاوضه

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واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقاده لإيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، ردًا على تلميحات الأخير بشأن تفاوض النادي الأبيض معه لتولي مسؤولية الإدارة الفنية خلفًا للبرتغال أوجوستو إيناسيو.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحانه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، «أقسم بالله ما كلمت إيهاب جلال، مع احترامي هو بيجيب سيرة الزمالك عايز يزود عقده مع المقاصة».

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن إيهاب جلال حقق طفرة مع المقاصة هذا الموسم، لكن ذلك لن يتكرر الموسم المقبل وسيحصل على المركز السادس أو السابع.