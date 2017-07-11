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فيديو| مرتضى إيهاب جلال يرغب في زيادة عقده مع المقاصة.. ولم نفاوضه

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فيديو| مرتضى إيهاب جلال يرغب في زيادة عقده مع المقاصة.. ولم نفاوضه فيديو| مرتضى إيهاب جلال يرغب في زيادة عقده مع المقاصة.. ولم نفاوضه

التحرير

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واصل ، رئيس نادي ، انتقاده لإيهاب جلال المدير الفني لفريق للمقاصة، ردًا على تلميحات الأخير بشأن تفاوض النادي الأبيض معه لتولي مسؤولية الإدارة الفنية خلفًا للبرتغال أوجوستو إيناسيو.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحانه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، «أقسم بالله ما كلمت إيهاب جلال، مع احترامي هو بيجيب سيرة الزمالك عايز يزود عقده مع المقاصة».

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن إيهاب جلال حقق طفرة مع المقاصة هذا الموسم، لكن ذلك لن يتكرر الموسم المقبل وسيحصل على المركز السادس أو السابع.

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التحرير

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