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الخامسة مكرر على الثانوية "أدبي": "اللي بيذاكر ميخفش من حاجة"

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مصراوي Masrawy

الخامسة مكرر على الثانوية "أدبي": "اللي بيذاكر ميخفش من حاجة"

10:09 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قالت الطالبة مروة خالد عبدالعزيز شمس الدين، الخامس مكرر على مشتوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة الأدبي"، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، إنها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال فترة الامتحانات، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وأضافت مروة لـ"مصراوي"، أن نظام "البوكيلت" في امتحانات الثانوية العامة، ساعدها كثيراً في حل الامتحانات، وساعدها أن لا تنسى إجابة الأسئلة على عكس نظام الأسئلة العادية، مؤكدة أن الفرق بين النظامين بسيط جدًا، مضيفة قائلة: "إللي بيذاكر ميخفش من حاجة، وكدة كدة كنا بنذاكر".

وتابعت بأنها كانت تعتمد على المذاكرة المنزلية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية في بعض المواد الهامة فقط، وليس كل المواد، مؤكدة أنها كانت تعتمد على حل الأسئلة كثيراً، مما يساعد على ثبات المعلومة في ذاكرتها.

وقالت مروة إن أمنيتها أن تشهد مدارس تطوير، وتحسن في المناهج، وأن لا تعتمد المناهج على نظام التقلين فقط، والاعتماد على الإبداع والتفكير، فيما وجهت سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، قائلة: "إيه اللي أنت هتعمله عشان تغير وتحسن من نظام التعليم؟".

وأكدت أن "أي حد ناجح في حياته بعتبره قدوة"، مشيرة إلى أنها ستعتمد في حياتها القادمة على الجد والاجتهاد، حتى تحقق ما تتمناه.

يذكر أن الطالبة مروة خالد عبدالعزيز شمس الدين، الخامس مكرر على شعبة أدبي، والدها يعمل محاسب، ووالدتها ربة منزل، وهى كبرى شقيقاتها، ولديها شقيقتين في المراحل التعليمية.

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مصراوي Masrawy

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