الأول مكرر "علمي علوم": "كنت باروح المدرسة مرة في الشهر".. والمذاكرة بالكيف

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعرب الطالب ماريو أمجد فؤاد نصيف، الحاصل على المركز الأول "مكرر" شعبة علمي علوم، بمدرسة الشهيد الحسيني أبو ضيف الثانوية بنين، التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، عن فرحته وسعادته الشديدة، بحصوله على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه كان متفوق ومجتهد، لكن لم يكن يتوقع حصوله على هذا الترتيب.

وأوضح أن المذاكرة كيف وليس كم، وأن عدد ساعات مذاكرته في اليوم لا تتجاوز الـ8 ساعات، مشيرًا إلى أنه كان يأخذ دروس خصوصية في جميع المواد الدراسية، التي تضاف للمجموع، وتلك التي لا تضاف للمجموع، وأن الفضل يرجع للدروس في الدرجات التي حصل عليها، لافتًا إلى أنه كان غير ملتزم بالحضور في المدرسة، وأنه كان يذهب مرة واحدة كل شهر بسبب الغياب لعدم فصله من المدرسة.

وتمنى ماريو الالتحاق بكلية الطب، لخدمة ومعالجة الفقراء من المرضى الذين لا يستطيعون العلاج خاصة بعد غلاء الأسعار، كما أنه تمنى الالتحاق بجامعة زويل وتحديدًا تخصص علوم الطب أو الفيزياء.

وتابع أن نظام الثانوية العامة الحديث "البوكليت" أفضل من النظام القديم، معللاً ذلك بتحجيمه عمليات تسريب الامتحانات والغش.

ووجه الأول علمي مكرر، على مستوى الجمهورية سؤالاً لوزير التربية والتعليم قائلاً: "من أولى بالتغير حال المعلم أم حال المتعلم؟".

واشتكى ماريو من نظام التلقين في التعليم وخلوه من البحث والإبداع والتفكير، وعن هواياته قال إنه يحب الرسم كثيراً، فضلاً عن القراءة لعدة ساعات متواصلة.

وأهدى ماريو تفوقه لوالده ووالدته اللذين يعملان في حقل التعليم، كما تمنى لشقيقه الوحيد الذي سيلتحق بالصف الثالث الثانوي العام المقبل، أن يحصل على نفس الدرجات.​