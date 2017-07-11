الثاني مكرر بالثانوية: «كنت بذاكر وأنا بتفرج على كفر دلهاب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الطالب محمد أحمد محمد عبدالعزيز محمود، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، إن نظام «البوكليت» كان ممتازًا ويحد من الأخطاء التي كان يقع فيها طوال العام.

وأضاف محمد، لـ«التحرير» اليوم الثلاثاء، أنه يحلم بدخول كلية هندسة، مشيرًا إلى أن مجيء الامتحانات في شهر رمضان كان له أثر صعب، حيث كان يتابع استذكار دروسه لمدة 4 ساعات بالنهار، ويستأنف المذاكرة بعد الإفطار، بجانب متابعته لحلقات مسلسل «كفر دلهاب».

شاهد أيضا



وأوضح الثاني مكرر أنه أخ وحيد لـ 4 بنات، ثلاث منهن أكبر منه والأخيرة أصغر منه بعامين، لافتًا إلى أن والده متوفٍ منذ 4 سنوات، وكان يعمل مدرسًا للرياضيات، فيما ساندته والدته، ربة منزل، طوال سنوات دراسته حتى أصبح الثاني على مستوى الجمهورية.

وحصل الطالب محمد أحمد محمد عبدالعزيز محمود من قرية "العجمي" التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، على المركز الثاني مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، شعبة علمي رياضة، بمجموع 408.5 درجة.