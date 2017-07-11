سياسي فلسطيني: إسرائيل غير متحمسة لتقارب مصر مع حماس

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قال خليل شاهين، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل لا تشعر بالراحة تجاه التقارب بين مصر وحركة حماس في الآوانة الآخيرة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن إسرائيل تخشى من انتشار "الفوضى" في قطاع غزة، وإضعاف حماس لصالح تنظيمات أخرى، مؤكدًا أن تل أبيب غير متحمسة للقاءات التي تتم مع هذه الحركة في القاهرة.

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وتابع: "هناك محاولة للدفع بمواجهة مصرية مع حركة حماس داخل القطاع، من أجل إثارة الفتنة بين مصر وفلسطين".