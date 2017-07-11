أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سياسي فلسطيني: إسرائيل غير متحمسة لتقارب مصر مع حماس

Google+ Print
سياسي فلسطيني: إسرائيل غير متحمسة لتقارب مصر مع حماس سياسي فلسطيني: إسرائيل غير متحمسة لتقارب مصر مع حماس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خليل شاهين، المحلل السياسي الفلسطيني،  إن إسرائيل لا تشعر بالراحة تجاه التقارب بين وحركة حماس في الآوانة الآخيرة.

 وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن إسرائيل تخشى من انتشار "الفوضى" في قطاع غزة، وإضعاف حماس لصالح تنظيمات أخرى، مؤكدًا أن تل أبيب غير متحمسة للقاءات التي تتم مع  هذه الحركة في القاهرة. 

شاهد أيضا

وتابع: "هناك محاولة للدفع بمواجهة مصرية مع حركة حماس داخل القطاع، من أجل إثارة الفتنة بين مصر وفلسطين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية