بالأسماء.. أوائل الثانوية في «علمي علوم»

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اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%، وتضمنت قائمة الطلاب الأوائل لنتيجة الثانوية العامة، بالشعبة العلمية "علمي علوم"، حصول الطالبة أسماء رجب حامد عرفة بمدرسة مصنع السكر الثانوية المشتركة – دشنا على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، والطالبة آلاء محمد محمود عثمان بمدرسة سراى القبة الثانوية بنات – الزيتون على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، والطالبة باسم محمد عبد المجلي إدريس بمدرسة نبدة الثانوية المشتركة – أخميم على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة.

كما حصل الطالب محمد حازم حلمى محمد عيسي بمدرسة أبو بكر الصديق المشتركة الثانوية – دمياط الجديدة على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، والطالب محمد مبروك محمد عوض سويف بمدرسة شاكر فرج الثانوية بنين – أبو حمص على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، والطالبة يارا عفيفى عبد الرحمن عبد الفتاح بمدرسة كفر محسن الثانوية – الإبراهيمية على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، والطالب أحمد محمد عبد العزيز أحمد بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين بروض الفرج على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالبة إسراء رزق معوض محمد محمد بمدرسة منشأة عبد الرحمن الثانوية المشتركة - دكرنس على المركز السابع بمجموع 409 درجات، والطالبة إسراء عوض هلال إسماعيل بمدرسة السنبلاوين الثانوية بنات – السنبلاوين على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات.

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كما ضمت قائمة أوائل شعبة علمى علوم حصول الطالبة أمنية سمير إبراهيم إبراهيم السيد بمدرسة الشهيد هشام بركات – شرق كفر الشيخ على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالبة آية طارق عبد الفتاح سعد رمضان بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة – السنطة على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالبة دينا حسام حسام مسعد الأشقر بمدرسة تل الكاشف الثانوية المشتركة – السرو على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب شهاب الدين أشرف على إبراهيم بمدرسة سوهاج الثانوية بنين – سوهاج على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب طه عبده كمال عبده سعد بمدرسة الرحمانية الثانوية المشتركة – الرحمانية على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب على محمد أحمد إسماعيل سعد بمدرسة ناصر الخاصة الثانوية المشتركة – بندر دمنهور على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب ماريو أمجد فؤاد نصيف بمدرسة الشهيد الحسينى أبو ضيف الثانوية بنين بطما على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب محمد إبراهيم حامد أحمد موسي بمدرسة السيد البدوى الثانوية بنين ببركة السبع على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب محمد ناصر الدين إبراهيم معوض بمدرسة السعيدية العسكرية بنين – جنوب الجيزة على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، والطالب محمود حمودة تونى سالمان خليفة بمدرسة المتفوقين بنين – عين شمس على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات.

وحصلت الطالبة منار محمد نجيب عبد الهادى متولى بمدرسة العنانية الثانوية المشتركة – السنبلاوين على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، وحصلت الطالبة مى علاء الدين تمراز السابعى بمدرسة الشيماء ع.ث. بنات – النزهة على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، وحصلت الطالبة ميار عصام محمود حسين بمدرسة أبيبوها الثانوية – ابو قرقاص على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، كما حصلت الطالبة ندى مجدى عبد الحميد عباس إبراهيم بمدرسة بلقاس الثانوية بنات – بلقاس على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، وحصلت الطالبة نورهان سنوسى محمد يوسف بمدرسة بنى مزار الثانوية للبنات – بنى مزار على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات، وحصل الطالب يوسف عادل فهيم سليمان بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بديروط على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجات.