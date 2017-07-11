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محمد الغيطي: «طظ في قطر وأمريكا»

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محمد الغيطي: «طظ في قطر وأمريكا» محمد الغيطي: «طظ في قطر وأمريكا»

التحرير

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أبدى الإعلامي محمد الغيطي، مساء الثلاثاء، استهجانه للاتفاقية التي وقعتها قطر مع أمريكا، بشأن مكافحة الإرهاب، قائلًا: «طظ في قطر وأمريكا».

أضاف الغيطي، ببرنامج «صح النوم»، عبر فضائية «LTC»، أن قطر تهدد أيضًا بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، وتطالب بتعويض عن الحصار، مستكملًا: «طيب مين يعوضنا إحنا؟ مين يعوض السوريين والليبيين والعراقيين؟».

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تابع: «كل اللي بيحصلنا وراه دويلة صغيرة حقيرة اسمها قطر، ومش هنقول تعظيم سلام لأمريكا ووزير خارجيتها حط إيده في إيد واحد دموي إرهابي، يا نهار أسود، دول بيأمنوا الذئاب على الأغنام، نحن لسنا غنمًا وأنتم لستم ذئابًا، بل ثعالب».

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التحرير

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