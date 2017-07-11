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فيديو| مسئول سابق بمخابرات قطر: سياسة الدوحة تحكمها أهواء شخصية

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فيديو| مسئول سابق بمخابرات قطر: سياسة الدوحة تحكمها أهواء شخصية فيديو| مسئول سابق بمخابرات قطر: سياسة الدوحة تحكمها أهواء شخصية

التحرير

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قال علي الدهنيم، موظف سابق بالمخابرات القطرية، إن الدوحة فشلت في أكثر من محاولة لتجنيد مسئولين عسكريين بحرينيين، وهذا يأتي في إطار محاولتها لزعزعة أمن واستقرار هذه المملكة.

 وأضاف الدهنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «سبب هذه المحاولات هو وجود عداوة قديمة بين الشيخ حمد بن خليفة وبين ملك البحرين»، معقبًا: «السياسة القطرية يحكمها ميول وأهواء شخصية».

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وتابع: «الأزمة الأخيرة بين الدول العربية وقطر مفتعلة للقضاء على مجلس التعاون الخليجي، لتكوين حلف جديد بالمنطقة العربية، والذي سيبدأ من سلطنة عمان حتى تركيا، وأبطال هذه الحلف هما طهران واسطنبول».
 

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التحرير

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