أكمل قرطام يطالب الحكومة بالشفافية في أزمة سد النهضة

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طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بمزيد من الشفافية وتداول المعلومات في قضية سد النهضة، لمساعدة المجتمع المدني والأحزاب السياسية الحكومة في اتخاذ القرارات من خلال طرح الأفكار والمقترحات في ذلك، مشيرًا إلى أنه يوميًا كان يقال مدى ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر وفي نهر النيل وهو ما تم إيقافه منذ فترة.

و قال رئيس حزب المحافظين: "إن صندوق النقد الدولي طلب سعر الفائدة لمواجهة أثار التضخم، مشيرًا إلى أن له أثارًا سلبية المتمثلة في تقليل الرغبة في الاستثمار، فبدلًا من تشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات وتوفير فرص عمل يغريهم بالتوجه لإيداع أموالهم لتحقيق فائدة أعلى، وما هو ما يتسبب في توقف الاستثمارات وقلة العمالة".

وأضاف قرطام: "التنمية الحقيقة تكون بزيادة معدل النمو وزيادة الإنتاجية، ولابد وأن توفر الحكومة العوامل التي تساعد على زيادة الإنتاجية لدى المواطن، ولابد وأن يصدر قانون خاص فقط بتنمية المهارات الفنية ويجب أن يكون القانون خطة تنفيذية لدى العمال والشعب لتحويل هؤلاء إلى منتجين من أجل تحقيق تنمية حقيقة".

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وتابع: "لابد وأن ندرك مدى أهمية اقتصاد السوق وفكرة أن العرض والطلب هما أساس تحديد السعر، والسعى إلى تقليل المبالغة في الحلقات الوسيطة للسلع ونعمل على تقليلها فعلى سبيل المثال الخضار يتم شراؤه من رأس الغيط بمبلغ ويتم بيعه في القاهرة بمبلغ أعلى، ويمكن هنا أن تشرف المنظمات المدنية القوية والجمعيات الاستهلاكية لتقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بشكل عام".

و تعليقًا على العمليات الإرهابية الأخيرة، قال قرطام: "بالنسبة للعمليات الإرهابية لن تتوقف إلا بالقضاء عليها تمامًا، ويجب ألا تأخذنا بالإرهابيين رحمة حتى نقضي على الاٍرهاب نهائيا، ومؤسسات الداخلية والجيش المصرية قادرة على ذلك، وفِي نفس علينا أن نعمل على مواجهة الفكر المتطرف وإشاعة الاستنارة وقبول الاختلاف والاعتراف بالهزيمة في السياسة وتعزيز الديمقراطية في المؤسسات السياسية والإدارية فهذا من شأنه أن يحرم الاٍرهاب من عناصره البشرية المُحتملة في المستقبل، وعلى المواطن أن يبلغ عن أية شكوك في عناصر قد تكون ضالعة في بشكل أو أخر في التحريض أو ممارسة الاٍرهاب، وعلى الدولة تشجيع المواطنين وإصدار قانون لحماية المبلغين".