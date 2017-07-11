بالأسماء.. أوائل الثانوية في «علمي رياضة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة في شعبة "علمي – رياضة".

وجاء فيها: "حصول الطالب محمد لمعى محمود حلمي موسي بمدرسة الهدى والنور الخاصة الثانوية – غرب المنصورة على المركز الأول بمجموع 409 درجة، والطالب اسلام صبرى عبد الرحيم محمود بمدرسة النيل الخاصة – لاعمرانية على المركز الثانى مكرر بمجموع 408.5 درجة، والطالب سعد ابو رواش سعد محمد بمدرسة الطبرى بروكسي، على المركز الثانى مكرر بمجموع 408.5 درجة، والطالب عماد جمال محمد ابو النصر رضوان بمدرسة كفر الزيات الثانوية للبنين – كفر الزيات على المركز الثانى مكرر بمجموع 408.5 درجة، والطالب محمد احمد محمد عبد العزيز محمود بمدرسة صلاح الدين الثانوية بنين – مشتول السوق على المركز الثانى مكرر بمجموع 408.5 درجة، والطالب محمد رضا محمد محمد جاد بمدرسة مغاغة الثانوية بنين –ديرب نجم على المركز الثانى بمجموع 408.5 درجة، والطالب محمد فتحى محمود محمد بمدرسة العصايد الثانوية المشتركة – ديرب نجم على المركز الثانى بمجموع 408.5 درجة، والطالب محمود رضا السيد السيد بمدرسة امين الخولى الثانوية بنين – اشمون على المركز الثانى بمجموع 408.5 درجة، والطالبة مرام على ابراهيم على عطية بمدرسة نبوية موسي الثانوية التجريبية بنات بوسط البلد على المركز الثانى بمجموع 408.5 درجة، والطالبة سلمى علاء الدين ابو اليزيد قطب بمدرسة شيراتون هيوليوبوليس – النزهة على المركز العاشر مكرر بمجموع 408 درجة".

شاهد أيضا

وفى مدارس الدمج، حصلت الطالبة اية طه مسعود عبد الجواد خميس بمدرسة الثانوية بنات بخدمات 6 اكتوبر على "تكريم خاص" بمجموع 407 درجة.