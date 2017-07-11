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بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الثانوية في الشعبة الأدبية

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بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الثانوية في الشعبة الأدبية بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الثانوية في الشعبة الأدبية

التحرير

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حصلت "التحرير" على قائمة الطلاب الأوائل لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام ، في الشعبة الأدبية.

وجاءت الطالبة ساندرا ابراهيم ميخائيل ابراهيم بمدرسة العطار الثانوية بنات بشبرا ، في المركز الاول بمجموع 408 درجة ، وحصلت الطالبة رقية ممدوح رشاد محمد بمدرسة الغردقة الثانوية الرسمية - الغردقة، على المركز الثانى مكرر بمجموع 407 درجة، وحصلت الطالبة سلمى على محمد عكاشة بمدرسة الخطيب الجديدة الثانوية – الزيتون، على المركز الثانى مكرر بمجموع 407 درجة، وحصلت الطالبة مارينا جورج وديع يونان بمدرسة القديس يوسف – الجديدة، على المركز الثانى مكرر بمجموع 407 درجة.

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وحصل الطالب محمد محمود امين حسين بمدرسة شبيه الثانوية – غرب الزقازيق ،على المركز الخامس مكرر بمجموع 406.5 درجة، والطالبة مروة خالد عبد العزيز شمس الدين بمدرسة الشيماء الثانوية بنات – بنها ، على المركز الخامس مكرر بمجموع 406.5 درجة، والطالبة عالية احمد مصطفى سعد محمد على بمدرسة دار التربية لغات بنات بالدقى على المركز السابع مكرر بمجموع 406 درجة، والطالبة ياسمينا عصام عبد الفتاح على ياقوت بمدرسة ميردى ديو الثانوية بنات لغات "فرنسي" بوسط الإسكندرية، على المركز السابع مكرر بمجموع 406 درجة ، والطالبة إسراء خالد عبده محمد بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان على المركز التاسع مكرر بمجموع 405.5 درجة، والطالبة ايمان عبد الله عبد الخالق حبوسه بمدرسة عرب الرمل الثانوية المشتركة بقويسنا على المركز التاسع مكرر بمجموع 405.5 درجة.

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التحرير

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