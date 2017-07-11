السابع مكرر "علمي علوم": حققت حلمي.. و"البوكليت" ساعدني

الدقهلية - رامي القناوي:

عمت حالة من الفرحة أرجاء قرية منشأة عبدالرحمن، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، وإعلان العشر الأوائل على مستوى الجمهورية، لتحظى الطالبة إسراء رزق معوض محمد، على مجموع 409 من 410 بالمركز السابع مكرر علمي علوم.

وقالت الطالبة إسراء، إنها لم تتوقع أن تحصل على ترتيب متقدم بين الأوائل على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها لم تحضر إلى المدرسة بسبب عدم وجود طلاب، واعتمادها بشكل تام على الدروس الخصوصية.

وأضافت إسراء أنها كانت تنام يوميًا لمدة 6 ساعات فقط، وتقضي5 ساعات في الحصول على الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنها اعتمدت بشكل دائم على المذكرات والكتب الخارجية، طيلة مذاكراتها التي كانت تمتد يوميًا لـ9ساعات.

وعن نظام البوكليت، الذي تم تطبيقة هذا العام، أكدت أنه نظام بسيط ويساهم بشكل كبير في استخراج المعلومات من الطالب، والحل بشكل ميسر، مؤكدة أن الصعوبة الوحيدة التي كانت بالنظام تمثلت في امتحان اللغة العربية نظرًا لكثرة الأسئلة وقلة الوقت.

وبسؤالها عن تطوير المنظومة التعليمة، تمنت إسراء أن يتم إزالة تراكمات ثلاثين عام من نظام الثانوية العامة المعتمد على الحفظ والتلقين وأن يتم تعديل المنظومة، بدء من تحسين راتب المعلم والاهتمام بالكتاب المدرسي حتى لايلجأ الطالب للحصول على الدروس الخصوصية وأن يعمل المعلم على منح العلم داخل الفصل فقط.

وأكدت الطالبة الحاصلة على المركز السابع مكرر، أنها قررت الالتحاق بكلية الطب بجامعة المنصورة، مشيرة إلى أنها كانت تحلم منذ صغرها بالالتحاق بها وأخيرًا تحقق الحلم بعد إعلان النتيجة.

وأشارت الطالبة إلى أن والدها تواصل معها تليفونيًا عقب سماعه أسماء الأوأئل نظرًا لعملة كأمين عهدة بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية، قائلة: "الحمدلله حققت حلمي واسعدت أسرتي".​