السابع على الثانوية العامة "أدبي": "الوزير مكلمنيش".. و"البوكليت" نظام جيد

الإسكندرية - محمد عامر:

أبدت الطالبة ياسمين عصام عبدالفتاح ياقوت، الحاصلة على المركز السابع مكرر في الشهادة الثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، دهشتها من عدم اتصال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بها لتهنئتها على النجاح.

وقالت ياسميني في اتصال هاتفي مع مراسل "مصراوي": "أنا من الأوائل.. محدش كلمني.. أنت متأكد.. طيب مجموعي كام؟"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع حصولها على مجموع 406 درجة، في الوقت الذي مرت فيه بحالة نفسية سيئة بسبب ضيق الوقت وتكدس جدول الامتحانات.

وأشارت إلى أنها قررت الالتحاق بإحدى كليات اللغات، إلا أن مؤتمر "اختار كليتك" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في اختيار الكليات، جعلها تغير رأيها إلى الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتابعت ياسمين: "ما عرفته عن الكلية والظروف السياسية التي تمر بها البلاد جعلني أريد الالتحاق بها لأفهم وأدرس كل ما يدور حولي.. وهو ما شجعني عليه والدي والذي يعمل ضابط شرطة بمديرية أمن قنا".

وأوضحت أنها نظام "البوكليت"، الذي تم تطبيقه في الامتحانات العام الحالي له مميزات وعيوب، قائلة: "مش بيخليني أنسى سؤال ومنظم، ولكن ضيق المساحة المخصصة للإجابة كان من عيوبه".

وانتقدت السابع مكرر في الشهادة الثانوية العامة، "الشعبة الأدبية"، نظام الثانوية العامة بقولها: "إزاي سنة واحدة تحدد مستقبل طالب.. دون مراعاة تعرض الطالب لأي ظروف طارئة تعرقل تفوقه في هذه السنة".​