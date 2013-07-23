ماذا ارتدت دوقة كامبريدج أثناء حملها؟

مع إعلان خبر ولادة وريث العرش البريطاني ليلة البارحة نودّع أجمل إطلالات الحمل التي متّعتنا بها دوقة كامبريدج Kate Middleton في الشهور الماضية. تعتمد الدوقة النعومة والرقي في جميع إطلالاتها وهذا الشيء لم يتغيّر أثناء الحمل إذ ظهرت بعدة إطلالات جذّابة. ولم تمانع أبدًا من ارتداء أزيائها القديمة كمعطفها الأحمر الذي يحمل توقع المصمم الإيطالي Armani التي كانت قد ارتدته قبل سنوات في حفل تخرج الأمير ويليام . يمكن أن نقول إنّ Kate Middleton من عشّاق ألوان الباستيل حيث تكرر ارتداؤها لها في إطلالات عديدة، وعلى الرغم من ذلك يظهر حرصها على التجديد في إطلالاتها المزيّنة بالطبعات الأنيقة كالنقط والورود. في هذا الموضوع تسترجع "سيدتي نت" معك إطلالات ظهرت بها دوقة كامبريج Kate Middleton أثناء حملها ورسخت في الأذهان.. شاهدي الصور .