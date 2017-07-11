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بريطانيا: لم يطرأ أي تغيير على خطط زيارة ترامب

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مصراوي Masrawy

بريطانيا: لم يطرأ أي تغيير على خطط زيارة

09:27 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

بريطانيا: لم يطرأ أي تغيير على خطط زيارة ترامب

ترامب وماى

لندن - (د ب أ):
قالت البريطانية، الثلاثاء، إن خطط زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا لم تتغير بالرغم من التقارير الإعلامية التى أفادت بأنه سيتم تأجيل الزيارة إلى العام القادم.

وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبر الهاتف موقفنا لا يزال كما هو، لقد تم توجيه دعوة وتم قبولها، وسيتم تحديد موعد للزيارة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" وهيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) ووسائل إعلام أخرى إنهم أدركوا أن الحكومة قررت تأجيل الزيارة بسبب المخاوف من أنها قد تحفز احتجاجات كبيرة ضد ترامب، إلا أن معظم التقارير لم تحدد مصادر أو تنقل مباشرة عن مسؤولين.

وصرح ألان دنكان، وزير الدولة لشؤون أوروبا والأمريكيتين بالحكومة البريطانية للبرلمان إن خطط زيارة ترامب قائمة بالفعل.

وخلال نقاش حول خطط الاحتفال بالذكرى السنوية الـ400 للرحلة التى قام بها حجاج مايفلور البريطانيون إلى أمريكا، اقترح النائب عن حزب المحافظين كريسبين بلنت أن عام 2020 سيكون موعدًا أكثر ملاءمة لزيارة دولة يقوم بها ترامب.

ورد دنكان قائلاً: "لقد سمعت اقتراح صديقي الكريم، ولكن هذه المسألة قائمة بالفعل، ودعوة الزيارة المقدمة للرئيس قائمة".

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