أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| مدرب الزمالك يبكي على الهواء: تعرضتُ للظلم وسأعتزل التدريب

Google+ Print
فيديو| مدرب الزمالك يبكي على الهواء: تعرضتُ للظلم وسأعتزل التدريب فيديو| مدرب الزمالك يبكي على الهواء: تعرضتُ للظلم وسأعتزل التدريب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دخل علاء عبد الغني، المدرب المساعد بفريق الكرة لنادي ، فى نوبة بكاء على الهواء، في أول تعليق له على قرار ، رئيس النادي الأبيض بإقالته.

وقال «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ONsport، إنه تعرض لظلم كبير وسيعتزل التدريب، مؤكدًا احترامه لنادي الزمالك، ومرتضى منصور.

وأضاف، أنه كان يتمنى تعويض اعتزاله المبكر للكرة، بالنجاح في التدريب، لكنه بهذه الطريقة سيجلس في منزله.

شاهد أيضا

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك، ببعض التغييرات في الجهاز الفني المعاون للبرتغالي أوجستو إيناسيو، على خلفية الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية