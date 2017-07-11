فيديو| مدرب الزمالك يبكي على الهواء: تعرضتُ للظلم وسأعتزل التدريب

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دخل علاء عبد الغني، المدرب المساعد بفريق الكرة لنادي الزمالك، فى نوبة بكاء على الهواء، في أول تعليق له على قرار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض بإقالته.

وقال «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة ONsport، إنه تعرض لظلم كبير وسيعتزل التدريب، مؤكدًا احترامه لنادي الزمالك، ومرتضى منصور.

وأضاف، أنه كان يتمنى تعويض اعتزاله المبكر للكرة، بالنجاح في التدريب، لكنه بهذه الطريقة سيجلس في منزله.

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