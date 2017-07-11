مران الزمالك| ظهور أشيمبونج.. وإصابة رفعت

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حرص أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، على أداء تدريبات بدنية قوية للاعبين، لزيادة ورفع مستوى اللياقة البدنية لهم علي هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس مصر.

وشهد المران تجدد إصابة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، بتمزق في انكل القدم ولم يستكمل المران، وقرر الجهاز الطبي منحه راحة من تدريبات الغد، وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة الجيش يوم الخميس بسبب الإصابة.

كما غادر صلاح عاطف "ريكو" لاعب خط وسط الزمالك مران الفريق، ولم يستكمل ريكو المران، بسبب إصابته بكدمة قوية في الساق.

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كما وصل الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق الجديد إلى مقر النادى، وأجتمع بخالد جلال مدير الكرة للحديث عن موقفه وموعد انضمامه للتدريبات، لكنه لم يشارك في المران رغم حضوره.

وقام الجهاز الفني للزمالك بمنح اشيمبونج راحة من التدريبات لمدة أسبوع، من أجل السفر إلى بلاده وانهاء بعض المتعلقات الخاصة به.