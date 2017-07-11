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تحول مفاجئ في مستقبل «إبراهيموفيتش» مع مانشستر يونايتد

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تحول مفاجئ في مستقبل «إبراهيموفيتش» مع مانشستر يونايتد تحول مفاجئ في مستقبل «إبراهيموفيتش» مع مانشستر يونايتد

التحرير

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أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحول مفاجئ بشأن مستقبل السويدي إبراهيموفيتش، مع مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم أن عملية تعافي إبراهيموفيتش من الإصابة تسير بشكل سريع، ومن المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد.

وترددت أنباء في الفترة الماضية أن إبراهيموفيتش أنهى مسيرته مع الشياطين، بعدما أعلن الأخيرعدم التجديد تعاقده مع اللاعب.

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وأوضحت "ذا صن" أن مسؤولي الجهاز الطبي في مانشستر يونايتد مندهشون من سرعة تعافي اللاعب السويدي، وتوقعت أن يقدم مدرب الفريق جوزيه مورينيو عقدًا قصير المدة للاعب، يبدأ في أكتوبر المقبل، ويمتد حتى نهاية الموسم الجديد.

وكشفت الصحيفة أن المهاجم السويدي، يحظى بمعد بدني خاص به، ويتعاون مع الفريق الطبي بيونايتد، من أجل الخضوع لبرنامج يعمل على سرعة تعافيه.

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة أندرلخت البلجيكي، بنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

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التحرير

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