أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أول الثانوية «مكفوفين»: سألتحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية

Google+ Print
أول الثانوية «مكفوفين»: سألتحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية أول الثانوية «مكفوفين»: سألتحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد علي، أول الجمهورية مكفوفين بالثانوية العامة، إنه كان يذاكر 12 ساعة يوميا، مؤكدا أن حصوله على المركز الأول لم يكن مفاجأة له؛ لأنه اجتهد. 

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه ينوي دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنه يتمنى أن تسمح له وزارة الخارجية بالالتحاق بالسلك الدبلوماسي، مطالبا بضرورة أن يحصل على حقوقه مثل الأسوياء. 

شاهد أيضا

وذكر أنه  يريد أن يخدم بلاده من خلال العمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

الملف الاقتصادي يسيطر على مباحثات السيسي ورئيس الجابون

الملف الاقتصادي يسيطر على مباحثات السيسي ورئيس الجابون