أول الثانوية «مكفوفين»: سألتحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد علي، أول الجمهورية مكفوفين بالثانوية العامة، إنه كان يذاكر 12 ساعة يوميا، مؤكدا أن حصوله على المركز الأول لم يكن مفاجأة له؛ لأنه اجتهد.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه ينوي دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنه يتمنى أن تسمح له وزارة الخارجية بالالتحاق بالسلك الدبلوماسي، مطالبا بضرورة أن يحصل على حقوقه مثل الأسوياء.

شاهد أيضا

وذكر أنه يريد أن يخدم بلاده من خلال العمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.