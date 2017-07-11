برلماني: «الفائدة» ارتفعت 6 مرات ومعدل التضخم فى ازدياد

التحرير

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أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك طلبًا مقدمًا من النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بالسماح للجنة واللجان المختصة بالاجتماع من أجل مناقشة أثار وتداعيات رفع سعر الفائدة للمرة الثانية.

وأوضح بدراوي في تصريح لـ"التحرير" أن الطلب المقدم للدكتور علي عبدالعال يتضمن ضرورة عقد جلسات استماع مع الهيئات المختصة والمسئولين وممثلي البنوك وأصحاب الشركات لنظر ررفع سعر الفائدة أو والموافقة على رفعها أو رفض ذلك وعرض الاقتراحات والأراء المختلفة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "هناك أثار سلبية على مجتمع الأعمال وعلى مناخ اقتصادنا والاستثمار، ولا نعلم حتى الأن مدى موافقة رئيس المجلس على الطلب المقدم لمناقشة القضية".

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وقال النائب، إن قرار رفع الفائدة حتى الأن تم 6 مرات ولم تأتي بنتيجة وكل مرة التضخم يرتفع ويزيد، مستردكًا: "طالما الحل جربته وما جبشي نتيجة غير وشوف حل تاني، بدلًا من حل رفع الفائدة المجرد الذي لم يعطي أي نتيجة إيجابية".