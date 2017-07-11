خبراء: تورط الإخوان فى العمليات الإرهابية بسيناء خيانة عظمى

التحرير

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كشفت تحقيقات النيابة العامة واعترافات الإرهابيين والتكفيريين فى قضايا الإرهاب وفيديوهات مصورة لاعترافات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عن تورط الجماعة والتنظيم الدولى لها فى تمويل الإرهاب والإرهابيين فى سيناء. وأكد خبراء القانون وقيادات منشقة عن جماعة الإخوان أن الجماعة متورطة فى دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء، لافتين إلى أن الاعترافات التى أدلى بها قيادات الإخوان عن سيناء تؤكد تورطهم فى جرائم الخيانة العظمى، ولا بد من محاكمتهم عن هذه الجرائم حتى يتوقفوا عن تمويل الإرهابيين بسيناء.

وترصد "التحرير" 10 أدلة تؤكد تورط جماعة الإخوان فى حوادث الإرهاب بسيناء وعلاقتها بالهجمات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاة فى أرض الفيروز.

- المعزول يرسل "الظواهرى" للتفاوض مع الإرهابيين

كلف الرئيس المعزول محمد مرسى القيادى الإرهابى محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية بسيناء والعريش، وتسلم "الظواهرى" 25 مليون جنيه من خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان قبل ثورة 30 يونيو لشراء أسلحة وإمداد أعضاء الجماعة الإرهابية بالأموال لضمان ولائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم الإرهابي المسمى بـ«أنصار بيت المقدس» والمتهم فيها 200 متهم من أخطر العناصر الإرهابية المدربة، أن الجماعات التكفيرية والإرهابية، عقدت اتفاقا مع قيادات تنظيم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، بعدم ارتكاب أية أعمال عدائية داخل الأراضي المصرية، حفاظا على استقرار وبقاء نظام الإخوان في الحكم، في مقابل العفو عن زملائهم وقياداتهم.

واعترف المتهم محمد السيد (مسئول خلية محافظة الدقهلية) في تحقيقات النيابة العامة، بأن قيادات الإخوان وقيادات نافذة بمؤسسة الرئاسة إبان تولي محمد مرسي سلطة الحكم، أوفدت محمد الظواهري (شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة) وأحمد عشوش -قيادي جهادي- بتكليف مباشر من مرسي، للالتقاء بأعضاء الجماعات التكفيرية بسيناء لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، وذلك في أعقاب عملية اختطاف 7 من الجنود المصريين بمعرفة تلك الجماعات، في مقابل تدخله بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين والمدانين من الجهاديين والمعتقلين دون أحكام أو قرارات قضائية وإعادة النظر في شأن من بدأت معهم التحقيقات القضائية.

ما يحدث في سيناء سيتوقف إذا عاد مرسى للحكم

قال القيادى الإخوانى محمد البلتاجى فى كلمة له على منصة رابعة العدوية للتحريض ضد ثورة 30 يونيو: "هذا الذي يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعلن فيها السيسي تراجعه عن ثورة 30 يونيو"، واستكمل البلتاجى تحريضه ضد الشعب المصرى والقوات المسلحة والشرطة والتهديد بالانتقام منهم بسبب تأييدهم لثورة 30 يونيو التى أطاحت بـ"الإخوان" ورئيسها المعزول محمد مرسى من الحكم.

التهديد الذي أطلقه البلتاجي من على منصة رابعة لم يكن كلاما مرسلا أو لمجرد الفرقعة الإعلامية، بل يتأكد يوما بعد يوم أن الإرهاب الذي تواجهه الشرطة والجيش في سيناء تم نشره تحت رعاية الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي الذي ساعد الإرهابيين حتى يكونوا ظهيرًا له إذا ما تمت الإطاحة به وبجماعته.

المحافظة على أرواح الخاطفين والمخطوفين

ليس أدل على رعاية الإخوان للإرهابيين فى سيناء مما قاله الرئيس المعزول محمد مرسي نفسه في بيان رئاسي تعليقا على حادث خطف مجندي الأمن المركزي في مايو 2013 بسيناء بأن "الرئاسة تسعى لحل الأزمة بما يحافظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين"، وهو ما اعتبره الشعب المصرى دليلا على الخيانة، لأنه لا يعقل أن يطالب رئيس لمصر بالمحافظة على أرواح الإرهابيين إلا إذا كان متورطًا معهم.

اللي هيرش مرسي بالميه هنرشه بالدم

ومن أعلى منصة رابعة العدوية في 18 يونيو، قال صفوت حجازي في تهديد واضح وصريح لمعارضي حكم الإخوان "اللى عايز ينزل يوم 30 يونيو لا بد أن يتحمل المسئولية الكاملة لنزوله إذا كانت سلمية أو غير سلمية، واللى هيرش الرئيس مرسى بالميه هنرشه بالنار".

100 ألف مهاجم مسلح

قال عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية ورئيس حزب البناء والتنمية فى تصريحات إعلامية فى أثناء وجوده بأسيوط "إن من سينزل يوم 30 يونيو باستراتيجية دفاعية سننزل نحن باستراتيجية هجومية بمئة ألف شخص مسلح، كل شخص فيهم يعادل ألف شخص تأييدًا لمرسي" في تحريض واضح على العنف ضد المعارضين بهدف بث الرعب في نفوس المصريين المعارضين لحكم الجماعة.

مصير 2500 إرهابى غادروا السجون بأوامر المعزول

أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى 8 قرارات بالعفو شملت محكومًا عليهم غيابيًا ومساجين، شملت أسماء نحو 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر وتحريض ضد الدولة.

وأثارت القرارات التى حملت أرقام 57،85،57،551،751 لسنة 2012، جدلًا واسعًا خاصة لشمول القرارات بعض جماعة الإخوان مثل الداعية الإخوانى وجدى غنيم ويوسف ندا عضو التنظيم الدولى للإخوان والعفو شمل 588 سجينًا، بينهم فلسطينيون كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وأيضا شمل 123 سودانيا متورطين فى 25 قضية عسكرية، وكانت قرارات المعزول هدفها مجاملة التنظيمات الإرهابية وضمان ولائهم.

النيابة تكشف علاقة "حماس" بالإخوان

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل عدة مفاجآت، منها أن مرتكبى الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان الإرهابية، وأوضحت التحقيقات أن عناصر الإخوان تعاونوا مع حركة حماس الفلسطينية، الجناح العسكرى للجماعة، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل فى: استهداف رموز الدولة والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة.

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وذكرت التحقيقات أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن مسؤول مكتب متابعة شؤون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعى وتأسيس هذه المجموعات فى نهاية 2014، بالتعاون مع القيادى الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحى بدر، من قيادات الجماعة وتحالفاتها.

وأضافت التحقيقات أن أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، تمثلت فى الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وكذلك الاستعانة بالجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، والتى تضم كلا من: أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة، وأبو عبد الله القيادى بالحركة، حيث قاما بتأهيل وتدريب العناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى، والتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى والمتأثرين بفض التجمهرات.

أنصار بيت المقدس

قام تنظيم «أنصار بيت المقدس»، بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى باستهداف المؤسسات العسكرية والشرطية، وأطلق على عملياته الإرهابية اسم "غزوات الثأر" لأهل مصر وسار على نهج "تنظيم القاعدة" فى التفجيرات بسيارات مفخخة واستخدام انتحاريين لاستهداف قوات الجيش والشرطة ووضع التنظيم قائمة اغتيالات للقيادات الشرطية والعسكرية وكانت أول محاولة إرهابية لتنفيذ هجوم انتحارى لتلك الجماعة داخل مصر يوم 27 أغسطس 2013 وهى المحاولة الفاشلة لتفجير قسم شرطة الشيخ زويد، ثم قام "التنظيم الإرهابى" بتنفيذ "الغزوة الثانية للثأر" باستهداف موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق صباح يوم الخميس 5 سبتمبر بهدف الانتقام من ثورة 30 يونيو وهو ما أكد علاقة "أنصار بيت المقدس" وجماعة الإخوان الإرهابية كما تورطت الجماعة الإرهابية فى عشرات العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة بتحريض وتمويل من جماعة الإخوان.

استشهاد 3 قضاة بسبب إعدام المعزول

استشهد 3 من رجال النيابة العامة والقضاة بالعريش وسائق وأصيب وكيل نيابة آخر عندما قامت مجموعة إرهابية مسلحة بإطلاق وابل من النيران تجاه سيارة تقل عددا من وكلاء النيابة والقضاة بمنطقة الخزان المجاورة لمنطقة حى المساعيد بالعريش.

وقال شهود العيان إن سيارة ميكروباص صغيرة الحجم كانت تسير بالطريق الرئيسى بشارع البحر بالعريش، واعترضت طريقها سيارة دفع رباعى وترجل منها شخصان يحملان الأسلحة الآلية وأمطرا السيارة بوابل من الرصاص.

وأكد شهود العيان أن تعرض سيارة القضاة للهجوم جاء بعد ساعة واحدة من النطق بالحكم فى قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيها مرسى وقيادات الجماعة وقرار المحكمة بإعدام قيادات الإخوان المتورطين فى قضية "اقتحام السجون".

وأعلن ما يعرف باسم تنظيم ولاية سيناء الإرهابي عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، مسؤوليته عن الحادث الذي استهدف 3 قضاة بالعريش.

مذبحة رفح الأولى

شهدت أرض الفيروز مذبحة بشعة وقعت فى 17 رمضان عام 2012 أسفرت عن سقوط 16 شهيدا من جنود القوات المسلحة أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح، وأكد عدد كبير من الخبراء الاستراتيجيين أن التنظيم الدولى للإخوان وجماعة الإخوان الإرهابية خططا للمذبحة للإطاحة بقيادات المجلس العسكري وأبرزهم المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامى عنان رئيس الأركان اللذان تمت إقالتهما عقب الحادث مباشرة، وتغيب الرئيس المعزول وقتها عن جنازة الشهداء.

جريمة الخيانة العظمى

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الإخوان جماعة إرهابية طبقًا لحكم قضائى نهائى وكل الجرائم التى ترتكبها الجماعة ضد مؤسسات الدولة والشعب المصرى ورجال الجيش والقضاء لا بد أن يحاكموا عليها.

وأوضح الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن اعتراف قيادات الإخوان بالمسئولية عن الإرهاب المنتشر بسيناء واعترافهم أيضًا بعلاقتهم بالتنظيمات الإرهابية في سيناء يعتبر خيانة عظمى، ولا بد أن يحاكموا عنها، مشددا على أن التنظيم الدولى للإخوان لا بد أن يحاكم أيضًا بسبب تمويله الجماعات الإرهابية في سيناء وقانون العقوبات المصرى يتضمن مادة تؤكد أن أى شخص مصرى يرتكب جريمة داخل الأراضى المصرية، وهو خارج البلاد عن طريق التحريض أو التمويل، يتم محاكمته عن هذه الجرائم داخل مصر وأمام القضاء المصرى.

وشدد الجمل، على أن القانون يجيز محاكمة جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى عن الجرائم التي ترتكب فى سيناء أو أى جرائم أخرى تتورط فيها الجماعة فى أى مكان داخل الإقليم المصرى.

التعاون مع حماس والتدريب بغزة

قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، إن هناك علاقة قوية بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى سيناء، واعترف عدد من قيادات الجماعة بهذه العلاقة، كما أن أعضاء التنظيمات الإرهابية المقبوض عليهم اعترفوا فى تحقيقات النيابة بتلقيهم تدريبات بغزة بمعرفة حركة حماس، كما اعترف المتهمين باغتيال النائب العام السابق بتلقيهم تمويلا من قيادات إخوانية هاربة خارج البلاد، كما اعترفوا بتلقي تدريبات بسيناء وتوجد أدلة وقرائن عديدة تؤكد تورط الإخوان فى جرائم الخيانة العظمى وتمويلها ودعمها للإرهابيين فى سيناء، لكن هناك ضغوط تمارسها امريكا لحماية الإخوان.

محاكمة الجماعة

قال مختار نوح، القيادى المنشق عن الإخوان، إن الجماعة فى مصر والتنظيم الدولى للجماعة تورطوا فى أعمال العنف والشغب التى شهدتها القاهرة والمحافظات، كما تورطت الجماعة فى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية فى سيناء منذ 2011، وهو ما يؤكد ضرورة محاكمة الجماعة عن هذه الجرائم التى ارتكبتها العناصر الإرهابية ضد الجيش والشرطة بسيناء.